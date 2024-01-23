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“Babalık yapmadı”

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Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, katıldığı programda babasından beklediği ilgiyi göremediği için yaşadığı eksikliklerden bahsederken "Babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram kapanmayacak. Genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor ve aşamıyorum" ifadelerini kullandı

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“Babalık yapmadı”
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen sunucu ve oyuncu Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Yaşadığı baba eksikliğinden bahseden Erbil, babasının genç kızlarla ilişki yaşamasının kendisini çok yaraladığını söyledi.
"BANA BABALIK YAPMADI, YARAM KAPANMAYACAK"
Şimdilerde Survivor'da mücadele eden Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in 20'li yaşlardaki kadınlarla ilişki yaşamasından ve duyduğu baba eksikliğinden bahsederek "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem. Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" şeklinde konuştu.
 
 
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