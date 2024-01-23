Hazar Ergüçlü’ye bölüm başı 850 bin TL

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta ekrana gelecek. Gazeteci Müge Dağıstanlı, dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazandığını açıkladı.
DİLBER'İN KIYAFETİ YOK SATIYOR
Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözüyle viral olan Dilber karakterinin giydiği kıyafet de satışa sunulduktan dakikalar sonra tükendi. Öte yandan dizideki pavyon dansının viral olmasıyla özel dans kursları da açılmaya başladı.
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