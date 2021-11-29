Alişan’dan müzik ziyafeti

Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da hayranlarının karşısına çıkan Alişan, müzik ziyafeti çekti

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Alişan, geçtiğimiz cuma ve Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da hayranlarının karşısına çıktı.Merit Lefkoşa’da ilk defa sahne alan sanatçı bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.Ünlü sanatçı kendi parçaları ile birlikte büyük ustaların eserlerine de yer verdi.Slow ve hareketli birçok şarkı seslendiren Alişan’nın sahne performansı ve enerjisi iki saatlik konser boyunca hiç düşmedi.