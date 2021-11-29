Sizin Dünyanız: Uğur Dereliköylü

Bugünkü konuğum iyi netiyle, başarısıyla ve yaşadığı topraklara verdiği büyük hizmetlerle adından oldukça söz ettiren bir görev insanı... Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü...

Görev adamı.Turizm sektöründe çalışıyor olurdum.Köyüm Akçay’a hizmet etmek.Haksızlık ve yalan.Çocuk sahibi olmamak.İnsanlara faydalı olduğumu görmek.2018 yerel seçimleri.Dünyayı değiştiren liderler.Türk sanat müziği.7. Koğuştaki mucizeTelefon.Rengini beğenmediğim bir takım elbise.Gömlek.Duygusallığım.Organizatörlük ve dürüstlük.Lüks bir yaşam.Sevgi.Balık.Gözlerden uzak bir kasabada minimalist bir yaşam.Umut.Atatürk.Amerika.Dünya turu.İyilik, sağlık, huzur ve mutluluk.