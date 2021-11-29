Sizin Dünyanız: Uğur Dereliköylü

Bugünkü konuğum iyi netiyle, başarısıyla ve yaşadığı topraklara verdiği büyük hizmetlerle adından oldukça söz ettiren bir görev insanı... Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Görev adamı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Turizm sektöründe çalışıyor olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Köyüm Akçay’a hizmet etmek.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık ve yalan.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çocuk sahibi olmamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İnsanlara faydalı olduğumu görmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
2018 yerel seçimleri.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Dünyayı değiştiren liderler.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk sanat müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
7. Koğuştaki mucize
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Telefon.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Rengini beğenmediğim bir takım elbise.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Gömlek.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Duygusallığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Organizatörlük ve dürüstlük.
OLMASA DA OLUR...
Lüks bir yaşam.
OLMAZSA OLMAZ...
Sevgi.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Balık.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Gözlerden uzak bir kasabada minimalist bir yaşam.
AŞK BENİM İÇİN...
Umut.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amerika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İyilik, sağlık, huzur ve mutluluk.