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Aleyna Tilki, süper minisiyle sahnelere döndü

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Süper mini pembe elbisesiyle sahneye çıkan Tilki, dansıyla da dikkatleri üzerine çekti

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Aleyna Tilki, süper minisiyle sahnelere döndü
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Ses tellerinden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaptığı bir açıklamada sahnelerinin engellenmeye çalıştığını ileri sürerek sitem eden Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde konser veren şarkıcı, kıyafeti ve dansıyla da adından söz ettirdi.
HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI
Konser öncesi imaj değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, pembe mini bir elbise tercih etti. 
Spor ayakkabı ile sahneye çıkan Tilki, bir ara kendisini şarkının ritmine kaptırarak dans etti. Tilki, süper mini elbisesiyle dans ederken frikik vermemek için de şort giyerek önlem aldı.
 
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