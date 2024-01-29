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Pavyonlarda dilber etkisi

“Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı

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Pavyonlarda dilber etkisi
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Fragmanlarının yayınlanmasıyla günlerdir konuşulan, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran 'İnci Taneleri' dizisinin ilk bölümü önceki gün ekrana geldi.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı dizinin büyük ilgi görmesi sonrası pavyon fiyatlarına da zam geldi.
FİYATLAR İKİYE KATLADI
Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı.
Bir çok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı.
Geçtiğimiz aylarda İzmir'de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL'lik hesap dikkat çekmişti.
Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptılar.
 
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