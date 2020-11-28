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Akşamcıların vazgeçilmezi

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Ora Ocakbaşı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Akşamcıların vazgeçilmezi
Girne’de akşamcıların vazgeçilmezi olan Ora Ocakbaşı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Zengin kebap çeşitleriyle fark yaratan mekan, gerek hafta içi gerekse hafta sonu konukların akınına uğruyor.
Ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde sunan, ayrıca kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla hayran bırakan Ora Ocakbaşı’nda geç saatlerde kadar keyifli saatler yaşanıyor.
Mekanın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla tek tek ilgilenerek herkesin takdirini kazanıyor.
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