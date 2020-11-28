Akşamcıların vazgeçilmezi

Girne’de akşamcıların vazgeçilmezi olan Ora Ocakbaşı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Zengin kebap çeşitleriyle fark yaratan mekan, gerek hafta içi gerekse hafta sonu konukların akınına uğruyor.
Ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde sunan, ayrıca kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla hayran bırakan Ora Ocakbaşı’nda geç saatlerde kadar keyifli saatler yaşanıyor.
Mekanın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla tek tek ilgilenerek herkesin takdirini kazanıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.