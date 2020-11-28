Denizlispor'dan müthiş geri dönüş

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede uzun süre unutulmayacak anlar yaşandı. Son yarım saate 3-0 önde giren ev sahibi Medipol Başakşehir, 90+7. dakikada yediği penaltı golüyle Yukatel Denizlispor'la 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmaının 11. dakikasında Medipol Başakşehir Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 1-0 öne geçti.
21. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gulbrandsen, farkı 2'ye yükseltti. Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba ile 59'da skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, tam "3 puanı cebime koydum" derken konuk Denizlispor, Özer Özdemir ile 62. dakikada farkı 2'ye indirdi: 3-1
Mücadelenin uzatma bölümüne ev sahibi ekip, 3-1 üstün girdi. 90+2'de Hugo Rodallega ile farkı 1'e indiren konuk Yukatel Denizlispor, 90+5. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Radoslaw Murawski, skora denge getirdi: 3-3
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