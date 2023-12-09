Abdullah Öztoprak’a İtalya’da ödül

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’a Avrupa - Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü verildi.

E- Novation Vakfı ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde İtalya’da düzenlenen ödül töreninde Öztoprak’ın sanat çalışmalarıyla barışa, dostluğa ve kültüre katkısına işaret edildi.

Ödülünü Prens Marconi’nin elinden alan Öztoprak, bilimin, sanatın, sporun ve edebiyatın ihtiyaç duyulan barışa ulaşmak ve onu büyütmek için en önemli araçlar olduğunu söyledi.

