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İsrail-Hamas savaşında şoke eden görüntü

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İsrail-Hamas savaşında şoke eden görüntü
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7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail savaşında, İsrail ordusunun orantısız güç kullanımı devam ederken, Gazze'de çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.
Uluslararası kamuoyunun yayınladığı görüntülerde İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde teslim olan yüzlerce Filistinliyi iç çamaşırlarına kadar soyarak ve sıraya alarak kelepçelediği ve bu kişilerin İsrail ordusuna ait kamyonetlerle bir yere götürüldüğü görülüyor.
100'den fazla erkeğin Beyt Lahia'daki sokak ortasında ters kelepçeyle tutulduğu görülürken erkeklerin kafalarını aşağı eğdiği de görülüyor. 
Görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bunlardan bazılarının Hamas mensubu olduğu iddia edildi. 
 
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