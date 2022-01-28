Abajur’a görkemli açılış

Göz alıcı konsepti, dinamik işletme anlayışı ve popüler müziğin güçlü sesleri ile Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatında fark yaratacak Abajur Bar görkemli bir açılışla eğlence severlerle buluştu

Girne’deki Abajur Bar görkemli bir açılışla eğlence severlerle buluştu.Abajur Bar’ın dün akşam gerçekleşen açılışında sahne alan popüler müziğin güçlü yorumcusu Cevher, muhteşem performansı ile göz doldurdu.Dillerden düşmeyen parçalardan oluşan Aşka Dair Herşey isimli programıyla konuklara unutulmaz bir nostalji akşamı yaşatan Cevher sıklıkla ayakta alkışlanırken, kıvrak dansları ile oryantal Didem ise geceye ayrı bir coşku kattı.Konukların kendini özel hissedeceği bir mekana imza atmanın gururunu yaşayan tecrübeli turizmciler Esra Arıca ve Kazım Kartal’ın işletmeciliğinde Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatına yeni bir soluk katan Abajur Bar’da Cuma akşamları sevilen güçlü isim Cihan Çobanoğlu sahne alırken, Cumartesi akşamı (yarın gece) Gökçe Kırgız "Kalbime Gömerim O Zaman" diyecek...