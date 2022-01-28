Spiritüel Yolculuk

Kırışıklıkları önleyen cilt için en iyi yiyecekler

Yaşlanmak, hayatta kaçınamayacağımız şeylerden biridir. Ancak hiç kimse yaşlanma süreciyle birlikte gelen yan etkileri istemez. Henüz gençlik pınarını keşfetmediğimiz için süreci yavaşlatan ve kırışıklıklar gibi yaşlanma etkilerini geri saran bazı tüyolarla yetinmek zorunda kalacağız. İşte cilt bakım rutininizi tamamlayacak kırışık karşıtı en iyi yiyecekler...

Ananas

Ananas, cildin daha önce hiç olmadığı kadar parlamasını sağlayan doğal bir tatlıdır. Prolidaz adlı başka bir enzimi aktive eden bir mineral olan manganez içerir. Prolidaz daha sonra prolin olarak bilinen, kollajen oluşturmaya yardımcı olan ve elastikiyeti artıran bir amino asit oluşturur.

Ispanak

İster biraz sarımsakla sote edin, ister omlete atın, ister çiğ yiyin, ıspanağın tonlarca dermatolojik faydası vardır. Bu yeşil sebze muhteşem bir nemlendirici olmasının yanı sıra A, C ve E gibi çok sayıda antioksidan vitamin içerir. Aynı zamanda cilt tonunu düzelten ve kas gücünü artıran magnezyum ve demir bakımından da yüksektir.

Kuruyemişler

Kaju fıstığı, badem ve makademya gibi kuruyemişler kolesterol üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra iltihap önleyici etkiye sahiptir. Muhteşem bir cilt ve günlük lif ve proteininizi elde etmek için günde yaklaşık 30-50 gram kuruyemiş tüketin.

Yaban mersini

Tüm meyveler harikadır ancak yaban mersini diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir. Bu minik meyve güneşe, strese ve kirliliğe maruz kalan cilde zarar veren serbest radikallere karşı sizi koruyabilir. Yaban mersini ayrıca kırışıklıklar söz konusu olduğunda önleyici bir önlem olan C vitamini içerir.

Karpuz

Karpuz son derece nemlendirici ve çok ferahlatıcı bir yaz meyvesidir. Sadece bir dilim size yüksek düzeyde likopen sağlayabilir. Likopen temelde doğanın güneş kremidir ve cildinizi UV ışınlarından korur. Ayrıca, bu su içeriği cildinizi dolgun tutar.

Tatlı patates

Klasik patates pürenizi, doğal olarak tatlı ve bağımlılık yapan bir tada sahip olan tatlı patates püresiyle değiştirin. Pahalı cilt bakım ürünlerinde bulunan, kırışıklıkları ve ince çizgileri önleyen, hasarlı kollajeni canlandıran önemli bir bileşen olan A vitamini ile doludur.

Zeytinyağı

Ayçiçek yağı ve tereyağından zeytinyağına geçiş yaptığınızda, cildinizde anında bir fark göreceksiniz. Sağlıklı tekli doymamış lipidler ve vitaminlerle dolu olan zeytinyağı, yüksek E vitamini içeriği ile cildin kırışıklıklara neden olan kolajen yıkımı yaşama olasılığını düşürür. Ek olarak, içindeki polifenoller cilt kanserine yakalanma şansını azaltabilir.

Bitter çikolata

Sütlü çikolata yaşlanma sürecini hızlandırırken bitter çikolata yavaşlatır. Yüksek flavanol seviyeleri sayesinde cildinizin görünümüne fayda sağlar ve cilde kan akışı artar. Bu flavanoller ayrıca UV radyasyonunu emerek güneş hasarından korur.

Turunçgiller

Portakal, greyfurt, misket limonu ve limon gibi turunçgiller, genetik sağlığın korunmasında kritik bir unsur olan C vitamini bakımından yüksektir. Bu sadece bağışıklık sisteminizi ve vücudunuzun genel işlevini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kolajen oluşturarak cildinizi genç ve esnek tutar.

Mercimek

Daha çok çorbası yapılan mercimek, dünyanın her yerindeki insanların keyifle tükettiği doyurucu bir baklagildir. Mercimek magnezyum, demir, folat ve potasyumla doludur. Antioksidanlarla birlikte mercimekteki tüm besinler erken yaşlanmayı önleyebilir. Folat özellikle cildinizin elastikiyetini ve sıkılığını artırabilir.

Avokado

Avokado tost, dünyayı ele geçiren bir trend. Neyse ki bu lezzetli popüler yiyecek, sağlıklı yağlar, antioksidan vitaminler ve anti-inflamatuar yağ asitleri bakımından da yüksektir.

Yağlı balıklar

Somon, halibut, uskumru ve ton balığı da dahil olmak üzere herhangi bir yağlı balık, iltihabı büyük ölçüde azaltan omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Çalışmalar ayrıca bu balıkların kolajen yıkımını durduran prostaglandin E2 seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

PÜF NOKTASI

Ocak Gözleri Temizliği İçin Doğal Karışım

1 su bardağı sirke

1 fincan limon tuzu

1 yemek kaşığı sabun rendesi

1 litre sıcak su

Tüm malzemeleri bir tencere içinde karıştırın ve limon tuzunun erimesini sağlayın.

Ocağın gözlerini tek tek bu karışımın içine atın. Kiri suyun rengini değiştirecektir. Bu temizlendiğine işarettir.

5 dakika kadar tencerenin içindeki suyu kaynatın. Bu esnada yağlar da çözünecektir.

Ardından bir süzgeçle ocak gözlerini dışarı alın.

Soğuk sudan geçirip bulaşık süngeri ile gözleri temizleyin ve kurumasını bekleyin.

Kuruduktan sonra ocak gözlerini yerine yerleştirebilirsiniz. Islak şekilde kullanmaktan uzak durunuz. Ocağınıza zarar verebilir.

Covidin tüm hayatımızı kuşattığı bu günlerde, yeterince seçim zırvalıklarını dinlediğimiz son haftalarda, elektrik kesintileri yaşadığımız soğuk gecelerde, karın tokluğuna çalıştığımız bu hayatta, eğitimin, sağlığın, ekonominin artık direnemediği bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak samimi dostlarımız, aile bireylerimiz, arkadaşlarımız nerede?Hayatımız yeterince zor zaten… Bir de zor hayatımızın içinde toksik hareketleri normalleştirmeyelim. Çekici olan ilgiyi, şefkati, dürüstlüğü, çabayı ve en önemlisi sevgiyi hayatımıza dahil edelim.Hatalarınızı kabul etmemek yerine özür dilemeyi bilmek, mükemmel bir profil çizmek yerine korku ve zayıflıkları paylaşabilmek, umursamaz tavırlar sergilemek yerine ilgi ve şefkat göstermek, hatasız biri görünmek yerine kendinle eğlenebilmek inanın ki sizi daha çekici yapar.İlişkilere bakıyoruz…İlişkinin geleceği hakkında duygu ve düşünceleri paylaşmak yerine aniden ortadan kaybolmak sizi çekici yapmıyor.Ya da “Ben böyleyim” bahanesine sığınmak. Hani çabanız nerde? İçinizde ki sevgi peki? Nerede makulsünüz? Karşı tarafın benliğine saygı gösteriyor musunuz? Her konuda ölçülü veya seviyeli davrana biliyor musunuz? Hakkaniyetli misiniz peki? Yanınızdakileri tedirgin etmeyecek şekilde aklıselim davranıyor, pot kırmıyor musunuz? Sahi ön yargılarınızdan da arındınız mı?İnsanlara tepeden bakmak da hiç çekici değil…Sevgi ve şefkat dolu olmak varken. Kararlı bir duruş sergilemek yerine kaçak oynamak!!!Daha bir sürü çekici özellik sayabiliriz. Bir insanı çekici yapan giydiği marka elbiseleri, kullandığı son model arabası ya da havuzlu villası değil. Karakteri, kişiliği, samimiyeti ve güler yüzüdür.Sizin hayatınızdaki çekici insanları düşünün bu hafta… Ve şunu da unutmayınız ki bazen kendimize yapacağımız en büyük iyilik, ışığımıza gölge düşüren insanlardan uzak durmaktır.Sevgiyle kalınız.Fatoş KızılyürekEvdeki malzemeler ile kendi deterjanınızı oluşturmanız için İşte yapmanız gerekenler: