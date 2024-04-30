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60 yaşında güzellik yarışmasını kazandı

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60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez, Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilerek bir ilke imza attı

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60 yaşında güzellik yarışmasını kazandı
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasının
birincisi Alejandra Marisa Rodriguez oldu.
Rodriguez, 60 yaşında bir güzellik yarışmasını kazanan ilk kadın oldu.
Rodriguez, mayıs ayında Arjantin çapındaki yarışmayı da (Miss Universe Argentina) kazanırsa eylül ayında Meksika'da yapılacak olan Kainat Güzellik Yarışması'na katılacak.
Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Rodriguez'in avukat ve gazeteci olduğu biliniyor.
Yarışmayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada Rodriguez, "Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.
Miss Universe organizatörleri geçtiğimiz yıl, yarışmaya katılacak kişiler için yaş sınırı uygulamayı bırakmıştı. Bu yıl itibarıyla 18 yaşından büyük herkes yarışmaya katılabilecek.
 
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