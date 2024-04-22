Erkekler Ligi’nde çift maç haftası

Extend Erkekler Ligi’nde bu hafta takımlar iki maç oynayacak.

Haftanın açılış maçında bu akşam Baf Ülkü Yurdu, Güzelyurt Spor Salonu’nda Soyer Aksu’yu konuk edecek. Maç saat 19.00’da oynanacak.

Ligde 23 Nisan Salı akşamı Savoy Marmara ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak.

İkinci haftanın son maçı 24 Nisan Çarşamba akşamı Ceasar Larnaka Gençler Birliği – Çetinkaya arasında saat 19.00’da İskele Spor Salonu’nda yapılacak.



3.hafta 25 Nisan’da başlayacak

Ligin 3.haftası 25 Nisan Perşembe akşamı başlayacak.

Güzelyurt Spor Salonu’nda Baf Ülkü Yurdu – Koopspor’u saat 20.00’de konuk edecek.

27 Nisan Cumartesi günü ise 3.hafta iki maçla tamamlanacak.

Soyer Aksu – Çetinkaya maçı saat 17.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak.

Ceasar Larnaka Gençler Birliği ise Savoy Marmara’yı İskele’de saat 19.00’da konuk edecek.