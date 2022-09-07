“Yaftalı Tabut” oyunu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın sunduğu "Yaftalı Tabut" oyunu ile devam etti

LTB'den verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği oyunun sonunda, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından plaket takdimi yapıldı.Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu'nun rol aldığı oyunla ilgili şu bilgiler aktarıldı:"Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği ve Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü rol üstlenen Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesini anlatan oyunda Yalçı'nın mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Oyunda burjuva bir ailede yetişmesine karşın insanlık için eşitlik mücadelesi veren Fatma Nudiye Yalçı’nın verdiği mücadele ve yaşadığı zorluklar Türkiye’nin 1900’lü yıllarının başından 1970’lere kadar uzanan dönemini gözler önüne serdi."Kısa bir konuşma yaparak seyircilere hitap eden İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İşsever, Kıbrıs’ta bulunmaktan ve ilgi görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, başta LTB Başkanı Harmacı olmak üzere tüm Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibine teşekkür etti.