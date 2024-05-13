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Ummanel’in kitabı tanıtıldı

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Ummanel’in kitabı tanıtıldı
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Aliye Ummanel’in “Passa Tempo”, “Kayıp” ve “Ev” oyunlarından oluşan ve Işık Kitabevi tarafından yayımlanan “Kıbrıs Üçlemesi: Üç Birlik Kuralı Bozulan Tragedya” isimli kitabı Cuma akşamı düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Işık Kitabevi ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı şair Neşe Yaşın, araştırmacı yazar Mete Hatay ve tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan konuşmacı olarak yer aldı.
Neşe Yaşın konuşmasında yazarın oyunlarına savaşı deneyimlememiş kuşağın aktarımı ve aktarılan hikayelerde kadının savaşla ilişkisi gibi açılardan yaklaşırken, Mete Hatay oyunları bellek, tanıklık ve aidiyet kavramları temelinde, resmi tarih dışında sanatın tarih anlatımı gibi açılardan ele aldı. Hatice Tezcan ise konuşmasında Aliye Ummanel’in oyun metinlerinde karakteristik bir özellik olarak ritmi irdeledi, metnin sesi ve oyuncuyla ilişkisine odaklandı.
Konuşmaların ardından tiyatro sanatçıları Deniz Çakır, Erdoğan Kavaz, Hatice Tezcan ve Açelya Bükülmez tarafından kitapta yer alan oyunlardan bölümler okundu. Etkinlik, kitapların yazar tarafından imzalanmasıyla son buldu.
 
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