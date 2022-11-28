Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri ve Kâmil Özay Ödül Töreni

Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri)ve Girne Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü) 21-23 Kasım 2022 tarihleri arasında “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” isimli bir program düzenlediler.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeni asır özetle şunları söylediler:21 – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerinin ortaklaşa çevrimiçi ve yüz yüze düzenledikleri program toplamda iki buçuk gün sürdü ve öğrencilerimizin kişisel, mesleki becerilerine önemli bir katkı sağlandı.Açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un yaptığı programa; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsev’in, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Filiz Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Gülsine Uzun çevrimiçi olarak katılarak oldukça faydalı konuşmalar yaptılar.Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsev’in Türkçenin dünya dilleri arasında ilk beşte yer aldığını ve şu an en parlak devrini yaşadığını belirtmiştir. Türkçenin tarih boyunca âdeta bir ırmak gibi gezdiği coğrafyalardan beslenip zenginleştiğini ve bu zenginliği aktığı coğrafyalara da yaydığını belirtmiştir. Ayrıca şu anda Türkçenin uluslararası düzeyde oldukça fazla ilgi gördüğünü ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin inanılmaz sayılarda arttığını söylemiştir.Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Filiz Mete de öğretmen yeterlilikleri bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin yeterliliklerini değerlendirmiş ve öğretmenlerin bu konuda kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini belirtmiştir.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Gülsine Uzun millî kimlik inşasında dilin öneminden bahsetmiş ve dilin tarih boyunca bir milletin kimliğini şekillendirmede etkili olduğunu söylemiştir.Açılış konuşmalarının ardından program birinci gün Kıbrıs Türk Romanı ve Bekir Kara ile KKTC’de Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi panelleriyle, ikinci gün ise KKTC’de Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ile Kıbrıs’ta Folklorun Dünü, Bugünü ve Geleceği panelleriyle devam etmiştir. Programın son gününde ise Kâmil Özay Özel Oturumu düzenlenmiş ve kapanışta Üniversiteler Arası Şiir Yarışmasına katılıp dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmiştir.Şiir yarışmasında Ahmet Uçar birinci, Raul Dinyev ikinci, Büşra Göltaş ise üçüncü seçilen öğrenci olmuştur.