Sizin Dünyanız: Elhamiye Akansu Demirdöven

Bugünkü konuğum hayatı, tercihleri ve başardığı şeylerle bütün kadınlara ilham olabilecek kadar güçlü bir kadın... Kadın isterse her şeyi yapabilir şiarını hayat felsefesi olarak almış, kolay yolu seçmektense bağımsızlığını ilan edip her şeyi başarabileceğine inanmış, anne ve eş olmanın başarıya engel olmadığını görerek oje ve makyaj yerine lastik kirini tercih etmiş bir emekçi... Bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ın ilk ve tek kadın Lastikcisi Akansu Lastiğin varisi Elhamiye Akansu Demirdöven...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE





KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Heyecanlı, hiperaktif, doğrucu, şanslı, babadan kalan işi sürdürmek isteyecek kadar cesur.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Şu anki işim babamın bana mirası. Ama Vito kullanmayı seviyorum belki vitoyla transfer yapar farklı insanları tanırdım.







BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

İşim, müşterilerim, dükkanım.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Hayatım boyunca kendi doğrularımla yaşadım ve kararlarımdan hiç pişmanlık duymadım.







EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Hayatımda çok özel bir yeri olan ve bana bambaşka bir farkındalık kazandıran Uz. Psikoterapist Mahasti Sems Hocam’ı tanımış olmak, kızım, eşim, ailem, hayallerim.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Hırsımla ve azmimle her şeyi başarabileceğimi gördüğüm o an hayatımın dönüm noktası oldu.







BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Bilinçaltının Gücü – Josep Murphy.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Kulağıma güzel gelen her şeyi dinlerim.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Erkenci Kuş.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Ayakkabı.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Bir gün mutlaka lazım olur diyenlerdenim. O yüzden dolabımdan pek bir şey atmam. Hoş günü geliyor lazım da oluyor.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Maddi değil manevi değeri büyük olan her şey.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Yüksek sesle konuşma huyum daha sakin konuşmayı isterdim. Sanırım babama çekmişim genetik denen bir şey var sonuçta :) .



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Asla pes etmemem, istikrarlı, azimli, çalışkan, yardımsever ve tutumlu olmam.







OLMASA DA OLUR...

Lüks.



OLMAZSA OLMAZ...

Çalışmak.







EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Kadın isterse her şeyin en güzelini yapabilir. Ben lastikleri de onarırım, her yemeği de gayet güzel yaparım. En azından dostlarım öyle diyor :).



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

İnsanın hayallerini gerçekleştirmesi kadar önemli bir şey yok bu hayatta. Ben şu anda hayalimdeki dünyada yaşıyorum. Adanın en iyi ve yenilikçi lastikçilerinden Halit Akansu’nun kızı ve iş ortağı olarak onu onurlandırmak bütün hayatını verdiği işini daha ileriye götürmek benim hayal ettiğim dünyaydı. Hayalimdeki dünyamı gerçekleştirirken en büyük destekçilerimden biri de eşim Serdar Demirdöven ve annem Hanife Akansu oldu. Onlar olmasaydı eksik kalırdım.



AŞK BENİM İÇİN...

Aşk karışlıklı ve sevdiğin kişiyle ayni hissiyatı yaşamakla baslar ve tutkulu olur. Ben bunu eşim, yoldaşım, destekçim Serdar’dan öğrendim.







ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Mustafa Kemal Atatürk.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Avrupa turu yapmak isterdim.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Kızım için bir gün başka bir ülkede yaşamak isterdim.







SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Ben bildiğim kadarıyla adadaki tek kadın lastikçiyim. Mesleğim bana zor gelmiyor. Aslında severek yapılan hiçbir meslek insana zor gelmez. Erkek işi diyenler var ama çok yanılıyorlar. Ehliyetimde A’dan G’ye kadar bütün harfler mevcut. Yani bir dönem benim de yaptığım şoförlük, şimdiki mesleğim lastikçililik, ağır vasıta operatörlüğü ve birçok erkek tekelindeki mesleği kadınlar da yapabilir. Hatta daha özenli oldukları için erkeklerden çok daha başarılı olabilirler. Ben babamı onurlandırmak için bu işe başladım. İşimi seviyorum. Şimdi benim de bir kızım var. En büyük dileğim onu kendine güvenen, başarılı ve cesur bir kadın olarak yetiştirmek. Unutmayın Kadınlar için zor olan karar vermeleri ondan sonrası teferruat.

