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Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından organize edilen Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

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Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu
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Organizasyon başkanlığını Müge Günay’ın yaptığı festivalde, 3 kısa ve 3 belgesel film ödüllendirilecek.
Günay’ın verdiği bilgiye göre, toplam 20 filmin belirleneceği festivale bu sene, 114 ülkeden 2 bin 207 film başvuru yaptı. 6. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nin ödülleri Lefkoşa’a düzenlenecek törende verilecek.
Festivalin jüri üyeleri şöyle: “Doç.Dr. Hakan Aytekin, Dr.Öğr.Ü. Mehmet Köprü, Belgesel Yapımcısı Taha Feyizli, Yapımcı Yusuf Darbukacı, Öğretim Görevlisi Bengü Kayıaslan, Yönetmen Begüm Aksoy, Yönetmen Karolina Belka, Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük, Yönetmen Selin Aktaş, Senaryo Yazarı Şafak Yolcu.”
 
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