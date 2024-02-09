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Maliye Bakanı Berova, KKTCDOB Genel Sorumlu ve Genel Sanat yönetmeni Töre’yi kabul etti

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Maliye Bakanı Berova, KKTCDOB Genel Sorumlu ve Genel Sanat yönetmeni Töre’yi kabul etti
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Kurucusu, Genel Sorumlu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre’yi kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, KKTCDOB’nin kuruluş çalışmalarına Özdemir Berova’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olduğu dönemde başlandığını hatırlatarak, kuruluşunda verdiği güç ve destek için teşekkür etti.
Ziyarette ayrıca KKTCDOB’nin ilerleyişi ve bugün geldiği nokta hakkında da bilgi veren Töre, merkezin görünürlüğünün uluslararası arenada da arttırılması, sanatçı, sanatsal, yardımcı teknik ve idari kadroların güçlendirilmesi için mali kaynak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da Bakan Berova ile görüş alışverişinde bulunarak, yakın zamanda verilecek konserlere davet etti.
-Berova
Maliye Bakanı Özdemir Berova da KKTCDOB Koordinasyon Merkezi kurulmasının son derece büyük önem arz ettiğini, kültür ve sanatın geniş kitlelere ulaşarak çocuk ve gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve ilgisini daha fazla sanata yönlendirmesinde öncülük yaptığını belirtti ve Merkezin kuruluşuna öncülük etmenin gururunu yaşadığını söyledi.
Berova, sanatın iyileştirici gücüne inanan biri olarak, ülke sanat ve kültürünün gelişmesi ve dünya kültürü ile birleşmesinin son derece önemli ve öncelikleri olduğunu, bunun aynı zamanda bir halkın tarihini, kültürünü, değerlerini ve kimliğini yansıttığını kaydetti.
Berova, tüm sanatçıları tebrik ederek, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
 
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