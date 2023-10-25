banner913
banner932
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
7 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
 
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
143 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
banner964

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı sergisi açıldı

banner476

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı şerefine Merit Park Hotel’de sergi açıldı.

banner974
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı sergisi açıldı
banner971
Merit Park Hotel’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Merit Park Hotel, Anıtkabir arşivinden elde edilen fotoğraflar ile ‘’Samsun’dan Sivas’a Sivas’tan Bağımsızlığa, Kurtuluş ve Kuruluş Sergisi’’ adında Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan zamanı kronolojik olarak anlatan bir sergi düzenledi.
Ayrıca Cumhuriyet’in 100. Yıl Kadınlarının fotoğraflarının da sunulduğu sergiye otel misafirlerinin büyük ilgi gösterdiği, serginin halkın ziyaretine açık olduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“16 Mayıs 1919 tarihinde ‘Ya Bağımsızlık Ya Ölüm’ inancıyla yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak Cumhuriyet’in kuruluşunun filizlerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin fotoğraflarının sergilendiği Cumhuriyet sergisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi çetin mücadeleler ile kurulduğu anlatılıyor.  1923 ‘te Türkiye Cumhuriyet’in kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar çok büyük role sahipti. Her fırsatta kadınların önemini dile getiren ulusal kahramanımızın, kadınlar için TBMM’de haklarının güvence altına alınması konusunda gösterdiği çaba ve özveriler çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde gökte yükselmeye layıksın’ sözünün ışığında yürüyen, 100’üncü yılın en başarılı Türk kadınlarının fotoğrafları da Cumhuriyet sergisinde sunulmuştur”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.