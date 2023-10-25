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Oksijen tedavisi görürken sigara yakan hasta kendini yaktı

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Oksijen tedavisi görürken sigara yakan hasta kendini yaktı
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Güney Kıbrıs’ta solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören hasta, oksijen tedavisi sırasında sigara yakması sebebiyle yaralandı.
Alithia gazetesi, Güney Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde solunum sorunları sebebiyle tedavi görmekte olan bir hastanın, oksijen verildiği sırada sigara yaktığını, bunun sonucunda çıkan yangın sebebiyle de yaralandığını yazdı.
Yangının hemşireler tarafından hemen söndürüldüğünü, hastanın ise yüzünde ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu vurgulayan gazete, hastanın duman soluması sebebiyle ise entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.
Hastanın sigarayı nerden edindiğinin bilinmediği ve yangının erken söndürülmesinin büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.
 
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