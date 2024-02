"Tuncer Bağışkan Kültür,Tarih ve Bellek Günleri" yarın başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arkhe organizasyonunda "Tarih, Kültür ve Bellek Günleri" yarın başlıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre 2 gün boyunca Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak etkinlik, saat 10.00’da başlayacak.

Güncel akademik ve bağımsız araştırmalar ile çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve yakın zamanda hayatını kaybeden Kıbrıslı Arkeolog ve Araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın ismini taşıyan Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin programı şu şekilde:

“Yarın

10.00 – Açılış Konuşması: LTB Başkanı Mehmet Harmancı

10.30 – “Tuncer Bağışkan üzerine söyleşi”

Konuşmacılar: Zekai Altan, Gaston Neocleous ve Selma Bolayır

Konuşma Dili: Türkçe & İngilizce

11.30 – "Toplumsal Bellek ve Bilgi Merkezleri"

Konuşmacı: Ejdan Sadrazam (KKTC Milli Arşivler ve Araştırma Dairesi Müdürü)

Konuşma Dili: Türkçe

12.30 – Ara

13.30 - “Creating CVAR”

Konuşmacı: Mrs. Rita Severis (Severis Foundation Director)

Konuşma Dili: İngilizce

15.00 – “Kültürel Miras Olarak Kent Belleği ve Müzeleşmesi”

Konuşmacı: Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı (Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı)

Konuşma Dili: Türkçe

16.30 – “Kültürel Miras Teknik Komitesi Tarihi Eserler Alanındaki İş Birliği Süreci”

Konuşmacı: Ali Tuncay (İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı)

Cumartesi

Workshops / Atölyeler

10.00 – 12:00– “On Archiving”

Atölye Yürütücüleri: Holly Kunst ve Phivos Poullos

(CVAR: The Centre of Visual Arts and Research)

Atölye Dili: İngilizce

Atölye Katılım Sayısı: 15 Kişi

12.30 – 14.30: “Fotoğrafın Peşinde”

Atölye Yürütücüsü: İlkyaz Portakalcıoğlu

Atölye Dili: Türkçe

Ara

15.00 – 17.30: “Panel: Kültürel Çalışmalar Penceresinden”

Moderatör: Belkıs Ayhan Tarhan

Panel Dili: Türkçe

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları

“Kültür, Tarih, Bellek: Kavramsal Notlar”

Belkıs Ayhan Tarhan (Sosyolog)

“Kıbrıs'ta Tarihçi Olmak ve Tarih Eğitimi”

Meltem Onurkan Samani (Tarihçi)

“Belge, Bellek, Belgesel”

Ersan Ocak (Akademisyen & Belgesel Yönetmeni)

“Kıbrıs'ta Barış Aktivizminde Sembolizm: Sosyal Antropolojik Bir Analiz”

Melek Kaptanoğlu (Etnograf)”