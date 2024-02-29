TDP'de yeni MYK belirlendi...Genel Sekreter Nevzat Özkunt

-TDP’de MYK da belirlendi
TDP’nin geçen pazar günü yapılan 8. Olağan Kurultayı sonrası dün akşam ilk PM toplantısı gerçekleştirildi.
Yeni Genel Başkan Zeki Çeler ve 50 kişilik PM’nin, “Genel Sekreter ve MYK seçimi” gündemiyle yaptığı toplantısında Genel Sekreterliğe, geçen dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nevzat Özkunt oy birliğiyle getirildi.
MYK şu isimlerden oluştu:
“Zeki Çeler (Başkan), Nevzat Özkunt - Genel Sekreter, Dr. Suphi Hüdaoğlu - Sağlık Politikaları, Erman Yaylalı - Ekonomik Kalkınma ve Yerel iş gücü politikaları, Güner Ersen - Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikaları, Yasemin Çobanoğlu - Çevre ve İklim Politikaları, Mine Atlı - Kıbrıs ve Dış İlişkiler Sekreteri, İlke Davulcu - Basın Yayın ve Propaganda, Hasan Umur - Sivil Toplum Örgütleri, Hüseyin Hallaçoğlu - Örgütlenme Sekreteri, Evrim Hınçal - Mali Sekreter”
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