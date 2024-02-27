Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri, 1-2 Mart’ta Arabahmet Kültür Evi’nde yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arkhe organizasyonunda Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin birincisi, 1 ve 2 Mart'ta Arabahmet Kültür Evi’nde yapılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, güncel akademik ve bağımsız araştırmalar ile çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen Tarih, Kültür ve Bellek Günleri yakın zamanda hayatını kaybeden Kıbrıslı arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatmak için onun adına ithaf ediliyor.

1 Mart Cuma ve 2 Mart Cumartesi günü 10.30-18.30 saatleri arasında Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenecek ve iki farklı sempozyum (oturum) ve iki farklı atölyenin yer aldığı Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri halka açık olurken konuşmalar ve atölyeler iki farklı dile ayrılarak Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak.





-Program

Tuncer Bağışkan Kültür Tarih ve Bellek Sempozyumu programı şöyle:

1 Mart 2024, Cuma

10:00 – Açılış Konuşması: LTB Başkanı Sn. Mehmet Harmancı

10:30 – “Tuncer Bağışkan üzerine söyleşi”

Konuşmacılar: Zekai Altan, Gaston Neocleous ve Sn. Selma Bolayır

Konuşma Dili: Türkçe & İngilizce

11:30 – "Toplumsal Bellek ve Bilgi Merkezleri"

Konuşmacı: Ejdan Sadrazam (KKTC Milli Arşivler ve Araştırma Dairesi Müdürü)

Konuşma Dili: Türkçe

12:30 – Ara

13:30 - “Creating CVAR”

Konuşmacı: Mrs. Rita Severis (Severis Foundation Director)

Konuşma Dili: İngilizce

15:00 – “Kültürel Miras Olarak Kent Belleği ve Müzeleşmesi”

Konuşmacı: Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı (Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı)

Konuşma Dili: Türkçe

16.30 – “Kültürel Miras Teknik Komitesi Tarihi Eserler Alanındaki İş Birliği Süreci”

Konuşmacı: Ali Tuncay (İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı)

2 Mart 2024, Cumartesi

Workshops / Atölyeler

10:00 – 12:00– “On Archiving”

Atölye Yürütücüleri: Holly Kunst ve Phivos Poullos

(CVAR: The Centre of Visual Arts and Research)

Atölye Dili: İngilizce

Atölye Katılım Sayısı: 15 Kişi

12:30 – 14:30: “Fotoğrafın Peşinde”

Atölye Yürütücüsü: İlkyaz Portakalcıoğlu

Atölye Dili: Türkçe

Kayıt İçin Arkhe Lefkoşa’nın 05391139582 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.

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15:00 – 17:30: “Panel: Kültürel Çalışmalar Penceresinden”

Moderatör: Belkıs Ayhan Tarhan

Panel Dili: Türkçe

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları

“Kültür, Tarih, Bellek: Kavramsal Notlar” Belkıs Ayhan Tarhan (Sosyolog)

“Kıbrıs'ta Tarihçi Olmak ve Tarih Eğitimi” Meltem Onurkan Samani (Tarihçi)

“Belge, Bellek, Belgesel” Ersan Ocak (Akademisyen & Belgesel Yönetmeni)

“Kıbrıs'ta Barış Aktivizminde Sembolizm: Sosyal Antropolojik Bir Analiz” Melek Kaptanoğlu (Etnograf)

