En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı

Meteoroloji Dairesi dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak’ın aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Gemikonağı'na 0,4 kg/m², Akdeniz ve Koruçam 0,2 kg/m² yağış düştü.

