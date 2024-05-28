Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Uluslararası Isparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali’ne katılıyor.
TUFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, Isparta Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Uluslararası Isparta Kültür-Sanat ve Gül Festivali 30 Mayıs - 03 Haziran arasında yer alacak.
TUFAD Festivale yönetici ve oyunculardan oluşan 27 kişilik kadro ile katılıyor.
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