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Tiyatroda iki oyun birden

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Parkta Güzel Bir Gün” oyunu, 25-27-29 Mart'ta, “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu ise 23 Mart ve 30 Mart’ta seyirciyle buluşacak

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Tiyatroda iki oyun birden
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun “Uçan Bisiklet” oyunu çocuklar, “Parkta Güzel Bir Gün” oyunu ise büyükler için sahnelenecek.
“Parkta Güzel Bir Gün” 25-27-29 Mart tarihlerinde saat 20.00’de,  “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu ise 23 Mart ve 30 Mart Cumartesi saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak.
Kieran Lynn’nin yazdığı, Kıymet Karabiber’in yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” oyununda, Melihat Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.
Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve  Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır.
İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi Parkta Güzel Bir Gün.
Öte yandan Hatice Tezcan’ın yazıp yönettiği “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşmasını konu alıyor.
Gerçek hayatın ağırlığına ve engellerine rağmen ortak bir düş kurup hayatı daha yaşanır kılmayı, paylaşmayı ve aynı zamanda izleyenlere empati kurma becerisini hatırlatmayı hedefliyor.
Birtakım engellerden dolayı bir araya gelemeyen iki çocuk bir düşte buluşup oyun oynuyor.
“Biz neden daha önce oynamadık ki?” sorusunu soruyor bir tanesi. Oyunda, Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek rol alıyor.
Her iki oyunun biletlerini www.biletinial.com adresinden ve gişeden temin edilebilecek.
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