Donanmadan zafer geçişi

Türkiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz." dedi.
Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü sebebiyle düzenlenen tören saat 13.00'da başladı. İki dev ekranın kurulduğu alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenlere de katılan 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle tören alanına geldi. Törene devlet protokolünün yanı sıra çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunup, dualar edildi. Şehitlik Defteri imzalandıktan sonra da temsili şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ‘TCG Anadolu da yer aldı. Ardından ‘SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı’ndaki gösteri uçuşu adeta nefesleri kesti.
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