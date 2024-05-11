Tiyatro Festivali başlıyor

Tiyatro severlerin dört gözle beklediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, 17 Mayıs’ta YDÜ'de perdelerini açıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl 20’ncisini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla 17 Mayıs’ta perdelerini açıyor.

Toplam 10 oyuna ev sahipliği yapacak festival, Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda, 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival biletleri, bugünden itibaren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabilecek.

Festivalin bu yılki programı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda dün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtım kokteylinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tartüf 24 oyununun fotoğraflarını çeken Sanatçı Yıltan Taşçı’nın, aynı adlı fotoğraf sergisi de açıldı. Etkinliğe, çok sayıda sanatçı katıldı.

LTB Başkanı ve Festival Onur Başkanı Mehmet Harmancı, bir kez daha aynı heyecanla, tiyatronun verdiği enerjiyle, mutlulukla ve dönüştürücü ruhuyla festivalin 20’ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok şey saman alevi gibi… 20’ncisini hayal etmek bile bazen zor oluyor başlanmış hikâyelerin...” diye konuşan Harmancı, festivalin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin 20’nci, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ise 45’inci yılında olduğunu dile getiren Harmancı, 45 yıldır sahnede ilkeleriyle var olan tiyatronun, ülke adına çok büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Ülkede olup bitenlerin bazen umutsuzluk ve yılgınlık hissine neden olabildiğini ifade eden Harmancı, “Böyle durumlarda tiyatronun ışığı bizi aydınlatıyor” diyerek, bu yıl ışıkta buluşma çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Ana sponsorlara ve festivale katkı koyanlara teşekkür eden Harmancı, tiyatronun ruhunun kaybolmaması gereken bir ruh olduğunu vurguladı. Mehmet Harmancı, toplumun, tiyatronun ışığına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mayıs ve haziran aylarının Lefkoşa’da sanat aktiviteleriyle geçeceğini dile getiren Harmancı, tiyatronun bunun ana taşıyıcı gücü olmaya devam edeceğini kaydetti.

Festival Repertuvar Sorumlusu Aliye Ummanel de, bu kadar yıllık birikimin sonrasında doğru seçkiyi yapabilmenin önemine dikkat çekerek, bu konuda sorumluluk duyduklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti.

Festivalde sahnelenecek oyunlardan bahseden Ummanel, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Antilogos Tiyatrosu ve Kumbaracı50’nin festivale konuk olacağını ifade etti.

Ummanel, festivalin açılışını, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun, “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunuyla yapacaklarını kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Özer Turan ise YDÜ AKKM Salonu’nun etkinliklere her zaman açık olduğunu ifade ederek, festivale katkı koymanın YDÜ için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Turan, seyircisi bol bir festival olmasını diledi.

Konuşmaların ardından LTB Başkanı Harmancı tarafından festivale katkıda bulunanlara plaket takdim edildi ve kokteyle geçildi.

