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“Teslimat” isimli kısa film İtalya ve İspanya'da yarışacak

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Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat” filmi, temmuz ayı içerisinde biri İtalya, ikisi de İspanya’da olmak üzere üç festivalde daha yarışacak

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“Teslimat” isimli kısa film İtalya ve İspanya'da yarışacak

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, uluslararası film festivallerinin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat” filmi, temmuz ayı içerisinde biri İtalya, ikisi de İspanya’da olmak üzere üç festivalde daha yarışacak.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”ın dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana seçildiği festival sayısı 16’ya yükselecek.

Başrolünü İzel Seylani’nin üstlendiği film daha önce İtalya’dan “Seyirci Ödülü”, Porto Riko’dan ise “En İyi Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini kazanmıştı.

İTALYA’DA ÜÇÜNCÜ GÖSTERİM

“Teslimat” filminin temmuz ayındaki ilk durağı İtalya olacak. Film, bu yıl 1-10 Temmuz tarihleri arasında 22’ncisi düzenlenen “ShorTS International Film Festival” adlı festivalin kısa film seçkisinde yarışıyor. İtalya’nın kuzeyinde Trieste adlı liman şehrinde düzenlen festival, ülkenin en prestijli kısa film festivallerinden biri. “Maremetraggio” adlı sivil toplum örgütü tarafından organize edilen festivalde yarışan filmler, Kovid-19 önlemleri sebebiyle, açık hava sinemalarında gösteriliyor. Teslimat’ın gösterimi de 2 Temmuz Cuma akşamı açık havada yapıldı. Dünya genelinden binlerce başvuru alan festival bu yıl yarışma seçkisinde 44 ülkeden 81 kısa filme yer verdi. Bu festival gösterimi ile “Teslimat” İtalya’da üçüncü kez gösterilmiş oldu. 

İSPANYA’DA İKİ GÖSTERİM DAHA…

İspanya’da bugüne kadar dört kez uluslararası festivallerde gösterilen “Teslimat”, temmuz ayı içinde, bu ülkede iki uluslararası festivalde daha gösterilecek. “Teslimat”ın temmuz ayındaki ikinci durağı İspanya’nın Bask Bölgesi’nin başkenti Vitoria-Gasteiz olacak. “Teslimat”, bu yıl 12’incisi düzenlenen “Korterraza Festival de cortos al aire libre” adlı festivalde yarışıyor. Açık havada organize edilen festivalde kısa film kategorisinde 46 kısa film var. Festivalin şehrin 37 farklı noktasında yapılacak gösterimlerle Eylül ayına kadar süreceği duyuruldu.

Teslimat’ın Temmuz ayındaki son durağı ise, İspanya’nın Jaén şehri olacak. Bu yıl 26-31 Temmuz tarihleri arasında 6’ıncısı düzenlenecek olan “Galapán Film Festival Santiago-Pontones” adlı festivalin yarışma seçkisine giren “Teslimat”ın gösterimi 28 Temmuz tarihinde yapılacak. Festivalin yarışma seçkisinde 54 ülkeden 39 film yer alıyor.

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