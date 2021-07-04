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Sporumuza köprü oldular

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Cimnastik Federasyonu tarafından başlatılan “Sporumuza köprü ol” projesine Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Durmuş Gökkaya ile Kıbrıs Altyapı Direktörü Kamber Kurt da destek verdiler

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Sporumuza köprü oldular
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından başlatılan “Sporumuza köprü ol” projesine destekler devam ediyor.
“Sporumuza köprü ol” projesine destekler ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“Cimnastik Federasyonu olarak faaliyetlerimizi aksatmadan devam ettirebilmek için iş insanlarımızdan, çocuklarımıza destek devam ediyor.
“Sporumuza köprü ol” projemize destek vererek çocuklarımızın yanında olan Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi Dr Durmuş Gökkaya, Kıbrıs Altyapı Direktörü ve aynı zamanda Cihangir spor kulübü As Başkanı Kamber Kurt’a çocuklarımıza verdikleri değer için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz.””
 
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