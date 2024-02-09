“Tartüf 24” perde açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Moliere’in 17. yüzyılda yazdığı ve Nazım Hikmet’in 20. yüzyılda yeniden kurgulayarak uyarladığı “Tartüf 59” oyununu, Yaşar Ersoy’un çağdaş yorumu ve yönetimiyle “Tartüf 24” adıyla sundu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) yeni oyunu “Tartüf 24”, perdelerini açtı. Oyun, önceki akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda prömiyer yaptı.17. yüzyılda Moliere tarafından yazılan ve Nazım Hikmet tarafından kurgulanan oyun, Yaşar Ersoy’un yorumu ve kalabalık oyuncu kadrosuyla izleyici ile buluştu.Oyunun sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut konuşma yaptı.LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, bireyin ve toplumun inanç özgürlüklerine dair önemli mesajlar içeren bir oyun izlediklerini ifade ederek, oyunda da yer alan zihniyetlerin halen devam etse de onlara inanmamanın insanların elinde olduğunu ifade etti.Başkan Harmancı, oyuncu kadrosuna teşekkür ederken, yönetmen Yaşar Ersoy’a ve LBT’nin kurucuları Erol Refikoğlu, Osman Alkaş ve hayatta olmayan Işın Cem’e atıfta bulunarak, onların izlerinin tiyatrodan asla silinmeyeceğini söyledi.LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, LBT’nin toplumcu ve gerçekçi sanat anlayışıyla, tiyatronun aydınlatan ışığında her zaman seyircilerle buluştuklarını ifade etti. “Tartüf 24” oyunuyla dört kuşak birlikte sanatseverlerin karşısında olduklarını ifade eden Aykut, “Bu, ülkemiz tiyatrosu adına bir onur ve mutluluktur. İki büyük yazar Moliere ve Nazım Hikmet’le kol kola girerek, ustamız, hocamız Yaşar Ersoy’un yönetiminde ekip anlayışıyla hep birlikte çalıştığımız, ‘Tartüf 24’ oyununu sizlere sunduk. Tiyatro sanatının evrensel ilkelerinden ödün vermeden sanatsal yürüyüşünü sürdüren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularına da bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız” dedi.TARTÜF 24Yaşar Ersoy’un yönetmenliğinde kalabalık bir kadro ile sahnelenen “Tartüf 24” oyununda; Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek, Umut Ersoy rol aldı. Oyunun dekor-kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili; müziğini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı; koreografisini Osman Ateş ve Açelya Bükülmez; dramaturjisini Aliye Ummanel; ışık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı; yönetmen yardımcılığını ve afiş/broşür tasarımını Umut Ersoy; dekor/kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı; efekt uygulamasını Mehmet Eseri; ritimleri Melek Erdil, Umut Ersoy, Fuat Zorali, Cem Aykut; fotoğraf çekimini Yıltan Taşçı; sahne amirliğini de Mehmet Demir yaptı.Oyun, her cuma ve çarşamba akşamı saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve mesai saatlerinde Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgiye 22 78782 numaralı telefondan ulaşılabilir.