banner913
banner932
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
108 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
26 0
 
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
30 0
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
24 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
39 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
37 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
118 0
banner1012
banner985

Girne, İstanbul’da tanıtımda

Girne Belediyesi, İstanbul’da Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı

banner974
Girne, İstanbul’da tanıtımda
banner971
Girne Belediyesi İstanbul’da gerçekleşen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı.
Girne Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez katıldığı fuara, Girne Belediyesi Meclis üyeleri Ziya Egemen Sencer ile Mete Ünal Girgen ve Girne Belediyesi Dış İlişkiler personeli Fatih Akyol temsilci olarak katıldı.
‘GO TO KYRENİA’ TANITILIYOR
Fuarda, Girne kentindeki küçük ve orta boy işletmeleri tanıtmayı hedefleyen ‘Go to Kyrenia’ projesi de tanıtılıyor. Tanıtım kapsamında ‘Go To Kyrenia’ için yapılan çekimler dev ekranda katılımcılara sunulurken, Girne kentinde yer alan işletmelerin bulunduğu QR kodunun birçok acente ve temsilciye iletilmesi sağlanıyor.
Her yıl 40 bine yakın sektör profesyonelini ağırlayan EMITT Fuarı bugün son buluyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.