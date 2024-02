Girne, İstanbul’da tanıtımda

Girne Belediyesi, İstanbul’da Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı

Girne Belediyesi İstanbul’da gerçekleşen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı.

Girne Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez katıldığı fuara, Girne Belediyesi Meclis üyeleri Ziya Egemen Sencer ile Mete Ünal Girgen ve Girne Belediyesi Dış İlişkiler personeli Fatih Akyol temsilci olarak katıldı.

‘GO TO KYRENİA’ TANITILIYOR

Fuarda, Girne kentindeki küçük ve orta boy işletmeleri tanıtmayı hedefleyen ‘Go to Kyrenia’ projesi de tanıtılıyor. Tanıtım kapsamında ‘Go To Kyrenia’ için yapılan çekimler dev ekranda katılımcılara sunulurken, Girne kentinde yer alan işletmelerin bulunduğu QR kodunun birçok acente ve temsilciye iletilmesi sağlanıyor.

Her yıl 40 bine yakın sektör profesyonelini ağırlayan EMITT Fuarı bugün son buluyor.