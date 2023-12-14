Tarihsel bir yolculuğa çıkaran sergi

Türk Ajansı Kıbrıs’ın arşivinden oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı

Kıbrıs Türk medyasının önemli kurumlarından ve haber kaynaklarından Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 50'nci yaşını etkinliklerle kutluyor.

21 Aralık 1973'te kurulan ajansın kuruluşunun 50’nci yıl dönümü nedeniyle önceki akşam resepsiyon düzenlendi ve ajansın arşivinden oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide, KKTC’nin kuruluş döneminden bugüne Kıbrıs Türkü’nün dönüm noktalarına ait TAK’ın arşivinden seçilen 230 fotoğraf yer alıyor.

TAK'ın ilk foto muhabiri merhum Erdal Gökhan, ikinci foto muhabiri Gazi Yüksel ve ardından gelen foto muhabirleri Hüseyin Sayıl, Erol Uysal ve Süleyman Önal ile muhabirlerin çektiği fotoğraflar, sergiyi izleyenleri 1980'li yıllardan bugüne tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı ve akademisyen İsmail Gökçe'nin yaptığı sergide, siyasal ve toplumsal olayları yansıtan birbirinden etkileyici fotoğraflar beğeni topladı.

Lefkoşa AKM'deki sergi, cuma gününe kadar mesai saatlerinde gezilebilecek.

Konuşmaların yapıldığı resepsiyon sırasında ajansta 20’nci hizmet yılını dolduranlara plaketleri de verildi.

