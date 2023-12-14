Mağusa’ya Kent Müzesi kuruluyor

Mağusa Suriçi’nde Mağusa Kent Müzesi kurulması için protokol imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kent Müzesi Derneği arasından Mağusa Suriçi’ne kent müzesi kurulması amacıyla dün belediyede bir protokol imzalandı.

Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Uluçay ve Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Uğur Ulaş dağlı imza koydu.

Protokolde, Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımına verilen Akkule Kapısı yanındaki 4 ve 6 numaralı mazgalların kent müzesi yapılması için belediye ile derneğin işbirliği yapması, bu amaçla bir komite oluşturulması yer alıyor. Mağusa Kent Müzesi’nin Mağusa’nın tarihini hem halka hem turistlere aktaracak, kentin tarihsel kültürel belleği olacak modern çağdaş kent müzesi olması amaçlanıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, 11-12 Aralık tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiğini, Mersin’in Gazimağusa ile pek çok konuda partner olabilecek durumda olduğunu, Mersin Belediyesi’nin eski belediye binasını kent müzesi yapma kararı aldığını, bu konuda işbirliği yapılmasının konuşulduğunu aktardı. Mazgalların müzeye dönüşmesi için belediyenin üzerine düşen görevi yapacağını da kaydeden Uluçay, kent müzesinin şehrin çok eskiye dayanan geçmişinin sergileneceği bir müze olacağını söyledi. Başkan Uluçay, iş yapar gibi gözükmek değil iş yapmak istediklerini henüz 1 yılı doldurmadan bütün sıkıntılara rağmen iş yaptıklarını en çok surlar içinde gösterdiklerini söyledi.

Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Uğur Ulaş Dağlı ise, 15 yıldır kent müzesinin kurulmasının konuşulduğunu geçmişte kararlar alınsa da adım atılmadığını ifade ederek, Başkan Uluçay’ın buna inandığını ve çalışmaya başladığını, kendilerinin de başkanla birlikte yola koyulduklarını ifade ederek Başkan Uluçay’a teşekkür etti. Kent merkezinin kültürel mirasın toplanacağı kentin hafızası olacağını ve gelecek nesillere aktarılacağını belirten Dağlı, müzenin hem halka hem turistlere hitap edeceğini ve tüm kentlere örnek olacak çağdaş, modern bir müze olacağını kaydetti.

Mağusa Kent Müzesi’nin sadece bir müze değil kentin soyut ve somut kültür mirasının araştırılacağı, toplanacağı, arşivleneceği ve sergileneceği bir Bellek Merkezi olacağını vurgulayan Dağlı, Kent Müzesi’nin esas vizyonu da müze aracılığı ile kentin tarihini yeniden hatırlayarak ve tanıyarak kentle yok olmaya başlayan aidiyetin yeniden kurulmasını sağlamak olduğunu belirtti.



