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Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları okuyucularba buluşuyor

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Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları okuyucularba buluşuyor
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Ümit İnatçı Sanat Merkezi (UIAC) sanatsal etkinliklerin yanında yayıncılığa da devam ediyor.


Sekizinci yayın olan Zeki Ali’nin şiir kitabı “Sinemasal”dan sonra Tamer Öncül ve Ümit İnatçı’nın şiir kitapları okuyucuyla buluşuyor.
 
UISM yayınları adına Ümit İnatçı’nın verdiği bilgiye göre, Tamer Öncül’ün “Cilasız Taç Devri” başlığı altında topladığı şiirlerden oluşan kitap Zeki Ali ve Jenan Selçuk’un İngilizce çevirileriyle iki dilli yayınlandı.     
 
Ümit İnatçı’nın “Anima Mundi” adlı şiir kitabı ise inanç ve doğa sorunsalına odaklanıyor.
 
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