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Kıb-Tek kuruma borcu olanları uyardı

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Kıb-Tek kuruma borcu olanları uyardı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruma borcu olanların Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesi'nden" yararlanmak isteyenlerin 26 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine  kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.
Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamaya göre Bölge Amirlikleri ’ne yapılacak müracaatlar için gerekli tüm bilgi ve belgelerin detayları KIB-TEK’in resmi sayfası olan www.kibtek.com ve/veya KIB-TEK Bölge Amirliklerinden edinilebilir.
Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnameye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na elektrik borcu olan tüketim borçlularının ve/veya proje maliyetinden kaynaklanan mukavele borçlularının ve/veya yanlış bağlantı neticesinde oluşan ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ve/veya okunamayan ve/veya yanlış eksik okumadan kaynaklanan ihtilaflı borçlar ve/veya iflas ve/veya tasfiye aşamasında bulunan mahkemelik olan borçlular ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelere ait su motorlarının sayaçlarının borçları ile ilgili olarak başvuru yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 26 Haziran 2023 mesai bitimine kadardır” denildi.
 
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