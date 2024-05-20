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Söz isimli kısa filmin galası cuma günü yapılacak

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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği ve SineSmart Yapımcılık iş birliği ile çekilen Söz adlı kısa filmin galası 24 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 19.00’da yapılacak.

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Söz isimli kısa filmin galası cuma günü yapılacak
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Sinevizyon Derneği’nden yapılan açıklamaya göre çekimlerine mart ayında başlanan Söz adlı kısa film, 1974 senesinde Güney Kıbrıs’taki evinden ayrılan bir Kıbrıslı Türkün hikayesini anlatıyor. Açıklamaya göre filmin yapımcılığını Yusuf Darbukacı, senaryosunu Şafak Yolcu, görüntü yönetmenliğini Cüneyt Şen üstleniyor. Müge Günay’ın yönetmenliğini yaptığı filmin ana kadrosunda ise, Mehmet Yörükoğlu, Yeşim Kumral, Aryen Çağdaş Can, Kani Yüzügüleç, Berkant Çakmak yer alıyor.
 
Açıklamaya göre gerçek hikayelerden kurgulanan film, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla çekildi, o süreçte verdikleri özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden tüm Kıbrıs Türklerine ve geride bıraktıkları yaslı ailelerine ithaf edildi. Galanın halka açık olduğu belirtildi.
 
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