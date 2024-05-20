Mutluyaka’da elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 13.00’e kadar Mutluyaka’ya elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

