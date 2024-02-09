Sıla 4’ün kitabı yayımlandı

Kıbrıs Türk müzik tarihinde önemli yeri bulunan Sıla 4 grubunun "Bir Damla Akdeniz Notalar" kitabı yayımlandı.





Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, grubun kuruluşunun 60’ıncı yılına ithafen Kültür Dairesi katkılarıyla yayımlanan "Bir Damla Akdeniz Notalar" kitabı, grubun geçmişini ve çalışmalarını içeriyor.



Kitabın önsöz ve sunuş yazıları Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na ait.

Zaimağaoğlu, önsözde “Kültürümüzün, yaşadıklarımızın veya yaşayamadıklarımızın ve bizi biz yapan değerlerin toplamı” ifadelerini kullandı.



Kitapta grup üyeleri Erdinç Gündüz, Raif R. Denktaş, Aydın Kalfaoğlu ve Ferahzad Gürsoy’un özgeçmişleri de yer alıyor.



Bir Damla Akdeniz Notalar kitabı , ezgileri notalara aktarılmamış Sıla 4 şarkılarının Oskay Hoca tarafından notaya aktarılan ezgi ve sözlerini içeriyor.



Aralarında, "Ararım Sorarım Seni, Ata Binesim Geldi, Camı Cama Çatarlar, Gelmedin, Ölüm Allahın Emri, Yine Seni İsterdim Ben ve Zeytinden Aşı Mısın" isimli Kıbrıs Türk halkının yüreğine taht kuran Sıla 4 şarkılarının bulunduğu 29 şarkıyı içeren kitabın tanıtım ve imza günü etkinliğinin yeri ve tarihinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

