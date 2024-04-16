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Siber'in yeni kitabı tanıtılıyor

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Sibel Siber'in yeni kitabı " Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp " perşembe günü saat 19.00'da Avlu'da tanıtılacak

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Siber'in yeni kitabı tanıtılıyor
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Sibel Siber'in kaleminden çıkan "Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp" kitabının tanıtım etkinliği perşembe günü saat 19.00'da Lefkoşa Suriçi'nde bulunan Avlu'da yapılacak.
Siber’in yeni kitabı, İngiliz Sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini ele alıyor.
Yazarın ve yayınevi yetkililerinin sunumlar yapacağı etkinlikte, okurlar da soru ve yorumlarıyla katkı koyabilecek ve kitap alarak yazara imzalatma imkanı bulacak.
Kıbrıs’ta Khora Yayınları, Türkiye’de ise Kalkedon Yayınları tarafından eş zamanlı olarak okura sunulan eser, Kardeş Ocağı Kulübü’nü mercek altına alıyor ve dönemin bilgi ve belgelerini okura sunuyor. Yakın tarihimize ışık tutan bu önemli esere, Khora Kitap ve tüm seçkin kitap evlerinden ulaşılabilir.
 
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