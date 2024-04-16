Vahim Tablo

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli'nde, ülkede uyuşturucu ile ilgili veriler ortaya kondu. Verilere göre alkol kullanımı yüzde 57,4. Esrar kullanımı yüzde 3.8. Uyuşturucuya başlama yaşı ise 15-24 yaş arasında

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde “KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri Paneli” dün Girne Acapulco Otel’de başladı.Üç gün sürecek panel, Ankara Üniversitesi Rektörünün başkanlığında, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneği (International Cognitive and Behavioural Psychotherapies Society) ile Gönyeli-Alayköy Belediyesinin paydaş olarak katkılarıyla Acapulco Hotel’in sponsorluğunda yapılıyor.Açılış konuşmalarıyla başlayan Panel çerçevesinde çarşamba günü yapılacak toplantı sonunda oluşturulacak taslak rapor, Başbakanlığa sunulacak.Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Bilişsel Davranış Terapileri Derneğinin bireylerin ve kurumların uyuşturucuyla mücadeledeki katkılarını onurlandırmak ve bu alandaki bilinçlendirme çabalarını teşvik etmek amacıyla hazırladığı ödül töreni yer aldı.Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel gelecek nesiller için umut dolu bir yarın inşa edebilme temennisinde bulundu.Yeni stratejiler geliştirip, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını dile getiren Üstel, uzmanlar tarafından sunulacak bilgilerle, bu zorlu mücadelede daha bilinçli ve etkin adımlar atmayı umut ettiklerini belirtti.Panelin, KKTC BaşbakanlıkUyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun "Avrupa Okullarda Alkol ve Diğer Uyuşturucuların Kullanımı Araştırması" (ESPAD) verileri bağlamında son derece önemli bir toplantı olduğunu dile getiren Üstel, 2023 verilerine göre alkol kullanımının yüzde 57,4 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirtti.“Bu rakam gençlerimizin karşı karşıya olduğu risklerin boyutunu ve bu bağımlılık yapıcı maddelerin genç nüfus üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.” diyen Üstel, özellikle esrar kullanımının yüzde 3.8 seviyesinde olmasının gençler arasında ne kadar yaygın olduğunu ve mücadelenin de acil olduğunu gösterdiğini kaydetti.Üstel, Panel sonunda KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından formalize edilecek taslak raporun kendilerine ulaştırılmasını takiben, sürecin yürürlüğe girmesinin de takipçisi olacağını belirtti.Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bürokrat kimliğiyle uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarını dile getirerek, belediye başkanı seçilmesinin ardından da uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratma noktasında çalışmaya devam ettiklerini belirtti.KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun 2014 yılında kuruluşuyla kurumsal mücadele anlamında adım atıldığını söyleyen Amcaoğlu, denetimli serbestlik konusunda eğitim ve test bağlamındaki eksikliklerin giderildiğini, önemli bir noktaya gelindiğini belirtti.Uyuşturucu kullananların da ailelerinin de büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Amcaoğlu, kullanıma başlamadan önlemenin önemine vurgu yaptı.KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, dünkü Panelle yeni ve efektif stratejileri belirlemek için bir adım atıldığını, uyuşturucu ile mücadelede etkili çözümler üretebilmeyi hedeflediklerini kaydetti.Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok da, uyuşturucunun tüm dünyayı etkileyen global sorun olduğuna işaret ederek, mücadelenin sadece polisin çabalarıyla gerçekleştirilemeyeceğini paydaş sayısının artmasıyla başarının da artacağını belirtti.Kırok, uyuşturucu konusunda farkındalık yaratma noktasında medyaya görev düştüğünü ancak verilen bilgilere dikkat edilmesi yanlış bilgiler verilmemesi gerektiğini söyleyerek, uyuşturucu yaşının 11’e düştüğü yönünde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, başlama yaşının sıklıkla 15-24 yaş arası olduğunu dile getirdi.