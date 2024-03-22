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“Shakespeare’in Şen Kadınları” yarın Arabahmet’te sahneleniyor

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“Shakespeare’in Şen Kadınları” yarın Arabahmet’te sahneleniyor
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Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” temsillerine devam ediyor. Arabahmet Kültür Evi’nde yarın saat 20.00’de seyirciye sunulacak olan oyunun seyirci katkısı 30TL. Biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü 7.30’dan itibaren girişten alınabilecek. Ayrıca 0533 886 48 18 numaralı telefondan rezervasyon yapılabiliyor. Oyun 12 yaş üzeri tüm tiyatro severlere açık.
Baraka açıklamasında, kostüm desteği için Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na, maddi katkıları için de Kültür Dairesi’ne teşekkür edildi.

Nazen Şansal’ın yazdığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.
 
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