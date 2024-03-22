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Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
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Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak

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Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
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Mevlevi tanksavar atış alanında 25-29 Mart tarihlerinde milan atışları yapılacağı ve bu tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğu duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi tanksavar atış alanında 25-29 Mart tarihlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak atışlar nedeniyle bölgenin yasak bölge ilan edildiğini ve serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi gerektiğini vurguladı.
 
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