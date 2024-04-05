“Shakespeare’in Şen Kadınları” yarın akşam Mağusa’da sahnelenecek

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı tek perdelik “mor” komedi oyunu "Shakespeare’in Şen Kadınları," yarın akşam Mağusa’da sahneleniyor.

Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) saat 20.00’de başlayacak oyunun Mağusa turnesi Bağımsızlık Yolu partisinin ev sahipliğinde organize ediliyor.



Baraka'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Venedik Taciri, Macbeth, Hırçın Kız oyunlarındaki kadın karakterlerin ve çeşitli oyunlarındaki soytarı tiplemesinin bir araya geldiği oyun, ataerkiyi sorgulamasının yanı sıra günümüz emek dünyasının sorunlarını da işliyor.

Oyunun yetişkinlere yönelik olduğu vurgulanıyor ve 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor. Bilet 50TL olup girişten alınabilir ve 0533 869 36 68 numaradan rezervasyon yapılabilir.



Nazen Şansal’ın yazdığı ve kolaylaştırıcılığını yaptığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

