banner913
banner932
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
10 0
Bu gece Kadir Gecesi
Bu gece Kadir Gecesi
18 0
 
Güzelyurt’a dev yatırım
Güzelyurt’a dev yatırım
16 0
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
11 0
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
19 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
111 0
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
44 0
banner1012

Slovak Büyükelçisi , LTB Başkanı Harmancı’yı siyasi partiler toplantısına davet etti

banner1020

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Martin Bezak, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

banner974
Slovak Büyükelçisi , LTB Başkanı Harmancı’yı siyasi partiler toplantısına davet etti
banner971
Görüşmede Başkan Harmancı, Büyükelçi Bezak’a Belediyenin çalışmaları, uluslararası ilişkileri ve projeleriyle ilgili bilgi verirken, Bezak da Slovakya Elçiliği’nin organize ettiğisiyasi partilerin bir araya geldiği toplantılar hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verdi ve bu toplantıların birine Başkanı Mehmet Harmancı’yı misafir konuşmacı olarak davet etti.

-Harmancı: “AB’nin sağladığı fonlar Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmalı”


Başkan Harmancı görüşmede dış kaynaklı altyapı projeleri ve ihale süreçleri hakkında Bezak’a bilgi aktarırken en önemli zorluğun dış kaynaklı fonların Kıbrıslı Türklere az ayrılması olduğunu kaydetti. Harmancı, AB’nin sağladığı fonların Lefkoşa’nın iki tarafına da eşit dağılmamasının en önemli sorun olduğunun altını çizdi.

Başkan Harmancı ayrıca LTB’nin kuruluşundan itibaren tanınmışlık konuları ve Belediyenin girişimleri ile ilgili de bilgi verirken, Belediyenin şu anda uluslararası arenada sahip olduğu üyeliklerden ve çeşitli ülkelerle olan temaslarından da bahsetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.