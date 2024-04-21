“Shakespeare’in Şen Kadınları” Girne’de sahnelendi

Baraka Tiyatro ekibinin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” geçen akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla sahnelenen oyun için Girne Belediyesi salon ve ulaşım desteği verdi.

Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Sorumlusu Haydar Dolmacı, oyunun emek temalı güncel mesajlarının önemine işaret ederek, Baraka Tiyatro ekibine dayanışmaları için teşekkür etti.

Baraka Tiyatro sorumlusu Nazen Şansal ise oyunu her bölgede oynamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonu yapan Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü'ne, salon kullanımı ve ulaşım desteği için Girne Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

Shakespeare’in Şen Kadınları, 27 Nisan Cumartesi günü ise Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) izleyicisiyle buluşacak. 12 yaş ve üzeri tüm tiyatroseverlerin davet edildiği oyun biletleri 50 TL olup Bağımsızlık Yolu Bölge Örgütleri’nden veya oyun günü kapıdan temin edebilecek.

