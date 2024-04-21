Gönyeli-Alayköy Belediyesi, haşareyle mücadeleyi sürdürüyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki konutların son 6 ayda 2 kez hamam böceğine karşı ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Alo 186’ya ve haşere ekibine bildirilen 620 adet konuta 24 saat içerisinde müdahalede bulunulduğu kaydedildi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, sağlık hizmetleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes, sivrisinek ve haşere ile üç koldan mücadele edildiğini belirterek, kullandıkları yöntemin doğa dostu ve en güvenli mücadele yöntemi olduğunu kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında vatandaşların en büyük şikâyetlerinden biri olan sivrisinekle ilgili çalışmalarını tüm yıla yayıldığı ve Avrupa Birliği standartlarına göre mücadelenin sürdürüldüğü kaydedilerek, sivrisinek popülasyonunu azaltmak, sivrisineklerin neden olduğu hastalıkları önlemek ve halk sağlığını korumak için yenilikçi metot kullanıldığı ifade edildi.

Çevre ve halk sağlığının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, biyolojik ajanlar kullanılarak, sineklerin yoğun olarak yumurtadan çıktığı alanlara özel önem verildiği kaydedildi. Açıklamada, kullanılan biyolojik ilaçların, sucul ortamda bulunan sivrisinek larvası harici tüm canlıları koruyarak, biyo çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Belediye açıklamasında, yağmur suyu ızgaraları, açık kanallar, kullanılmayan yüzme havuzları ve durgun su bulunan diğer alanların tespit edilerek, mücadelenin yapıldığı kaydedildi.

6 aylık haşere kontrol faaliyetleri

Gönyeli-Alayköy Belediyesi açıklamasında, 6 ay içerisinde sivrisinek, hamam böceği ve diğer zararlı haşerelerle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler de açıklandı.

Belediye sınırları içerisindeki konutların son 6 ayda 2 kez hamam böceğine karşı ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Alo 186’ya ve haşere ekibine bildirilen 620 adet konuta 24 saat içerisinde müdahalede bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, 2 bin 119 larva kaynağı tespit edilerek, biyolojik yöntemle müdahale edildiği de belirtildi.

Belediye sınırları dâhilinde Gönyeli’de 50, Kanlıköy’de 42, Alayköy’de 22 ve Yılmazköy’de 13 mandıranın ayda 2’şer kez ilaçlandığı ifade edildi.

“Vatandaşlar Alo 186’ya ihbar etsin”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes yaptığı açıklamada, biyolojik ilaçlar ve kontrol yöntemleriyle sivrisinek larva mücadelesinin yapıldığını ifade ederek, kullandıkları yöntemin doğa dostu ve en güvenli mücadele yöntemi olduğunu söyledi.

Menderes, sivrisineklerin durgun sularda ürediklerine dikkat çekerek, “Vatandaşlar bize bu tip suları ihbar etmeli” dedi ve sivrisinekle mücadelede halkla birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye haşere ekibinin Biyologlar Derneği gibi çevre sağlığına duyarlı sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde eğitimler düzenlediğini de kaydeden Menderes, ülkede ve yurt dışında düzenlenen mesleki eğitimlerle modern ve çevre dostu yöntemleri belediye sınırlarında hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Üç koldan mücadele sürüyor”

Mekanik, biyolojik ve halkı bilinçlendirme çalışmalarıyla halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını kaydeden Menderes, Alo 186 hattı ve haşere birimine ulaşan şikâyetlere 24 saat geçmeden müdahale edildiğini söyledi. Menderes, periyodik olarak iki haftada bir Gönyeli- Alayköy mandıralarında da ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Belediyeden vatandaşa çağrı

Gönyeli Alayköy Belediyesi açıklamasında, vatandaşa şu uyarılarda bulunuldu:

“-Kova, bidon ve su depolarının ağzını sıkıca kapatın veya suyunu haftada bir değiştirin

-Atık lastikleri içerisinde su birikmeyecek şekilde depolayın

-İçerisinde su birikecek küvet, el arabası ve küçük kaplar ile atık saksıların yüzeylerini ters çevirin

-Havuzların bakımını ve temizliğini yaptırın

-Evde yapacağınız temizlik çalışmalarında (halı, cam, panjur, araba yıkama gibi) kaynak oluşturmamaya özen gösterin

-Sızdıran su depoları, kırık çöp bidonu kapakları, kırık rögar kapakları gibi kaynak yaratacak unsurları ivedilikle tamir edin.”