Şeniz Akşahinler’in “Bin Yıldızlı Otel” şiir kitabı cumartesi tanıtılıyor

Şair Şeniz Akşahinler’in “Bin Yıldızlı Otel” kitabı, 11 Mayıs Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.



Yurt dışından üç, yurt içinden 18 şairin katılacağı etkinlik, saat 19.00’da başlayacak.

Besteci-müzisyenler Halil Akansel, Mustafa Tozakı ve Nazım Ced’in şarkılar seslendireceği tanıtım etkinliğinde, Şeniz Akşahinler’in kitabına adını veren “Bin Yıldızlı Otel” şiirinin bestesi ve klibi de tanıtılacak.

Tanıtım etkinliğine herkesin davetli olduğu belirtildi.

